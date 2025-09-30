Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Kita-Baustelle in Weißenborn: Es geht voran, aber mit ordentlich Bauverzug.
Die Kita-Baustelle in Weißenborn: Es geht voran, aber mit ordentlich Bauverzug. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Millionenbau Kita Weißenborn: Das Kinderlachen lässt auf sich warten
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Aufzug, Spielboden, Dachterrasse: Die Kita Weißenborn soll ein echtes Schmuckstück werden. Doch es dauert. Gleichzeitig brechen die Geburtenzahlen ein. Das sagen Bürgermeister und Kitaleiter dazu.

Zu zweit heben die Monteure große Solarmodule auf das neue Dach. Die Sonne spiegelt sich darin. Der Elektriker zieht Kabel. In und an der neuen Kita in Weißenborn wird gearbeitet. „Ja, wenigstens geht es jetzt voran“, sagt Bürgermeister Udo Eckert bei einem Baustellenbesuch zusammen mit der „Freien Presse“.
