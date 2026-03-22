150 Blutspenden in Siebenlehn: „Es rettet Leben“

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Krankenschwester Ingrid Weber nimmt Carolin Kästner das Blut ab.
Krankenschwester Ingrid Weber nimmt Carolin Kästner das Blut ab. Foto: Mathias Herrmann
Heiko Horn organisiert auch Sachsens größte Spendenaktion in Chemnitz mit 1200 Spendern.
Heiko Horn organisiert auch Sachsens größte Spendenaktion in Chemnitz mit 1200 Spendern. Foto: Mathias Herrmann
Marion Baumgart (links) und Sabine Reimann sorgten mit viel Humor für beste Stimmung untern den Spendern.
Marion Baumgart (links) und Sabine Reimann sorgten mit viel Humor für beste Stimmung untern den Spendern. Foto: Mathias Herrmann
Tilo Bräudel (l.) nahm auch Simone Lauterbach aus Döbeln als Spenderin auf.
Tilo Bräudel (l.) nahm auch Simone Lauterbach aus Döbeln als Spenderin auf. Foto: Mathias Herrmann
Akribisch werden die Blutspenden dokumentiert und für die Untersuchung im Labor vorbereitet.
Akribisch werden die Blutspenden dokumentiert und für die Untersuchung im Labor vorbereitet. Foto: Mathias Herrmann
Krankenschwester Ingrid Weber nimmt Carolin Kästner das Blut ab.
Krankenschwester Ingrid Weber nimmt Carolin Kästner das Blut ab. Foto: Mathias Herrmann
Heiko Horn organisiert auch Sachsens größte Spendenaktion in Chemnitz mit 1200 Spendern.
Heiko Horn organisiert auch Sachsens größte Spendenaktion in Chemnitz mit 1200 Spendern. Foto: Mathias Herrmann
Marion Baumgart (links) und Sabine Reimann sorgten mit viel Humor für beste Stimmung untern den Spendern.
Marion Baumgart (links) und Sabine Reimann sorgten mit viel Humor für beste Stimmung untern den Spendern. Foto: Mathias Herrmann
Tilo Bräudel (l.) nahm auch Simone Lauterbach aus Döbeln als Spenderin auf.
Tilo Bräudel (l.) nahm auch Simone Lauterbach aus Döbeln als Spenderin auf. Foto: Mathias Herrmann
Akribisch werden die Blutspenden dokumentiert und für die Untersuchung im Labor vorbereitet.
Akribisch werden die Blutspenden dokumentiert und für die Untersuchung im Labor vorbereitet. Foto: Mathias Herrmann
Freiberg
150 Blutspenden in Siebenlehn: „Es rettet Leben“
Von Mathias Herrmann
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Großen Zuspruch bekam das Deutsche Rote Kreuz bei seiner Blutspendenaktion im Möbelhaus an der Autobahn in Siebenlehn am Sonnabend. Etwa 150 Spender waren gekommen.

Über rund 150 Blutspender konnte sich Heiko Horn nach dem Aktionstag bei Möbel Mahler in Siebenlehn am Sonnabend freuen. Er sei zufrieden mit dem Ergebnis, so der Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK-Blutspendendienst Nord-Ost weiter: „Es ist immer ein wenig wetterabhängig, aber heute war es sehr gut.“ Zum 27. Mal fand die...
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