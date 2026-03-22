150 Blutspenden in Siebenlehn: „Es rettet Leben“

Großen Zuspruch bekam das Deutsche Rote Kreuz bei seiner Blutspendenaktion im Möbelhaus an der Autobahn in Siebenlehn am Sonnabend. Etwa 150 Spender waren gekommen.

Über rund 150 Blutspender konnte sich Heiko Horn nach dem Aktionstag bei Möbel Mahler in Siebenlehn am Sonnabend freuen. Er sei zufrieden mit dem Ergebnis, so der Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK-Blutspendendienst Nord-Ost weiter: „Es ist immer ein wenig wetterabhängig, aber heute war es sehr gut.“ Zum 27. Mal fand die...