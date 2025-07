16 Nationen, ein Ziel: Siltronic in Freiberg setzt auf internationale Vielfalt

Die Siltronic AG fördert Chancengerechtigkeit und Diversität. Im Freiberger Werk sind rund vier Prozent der 1000 Mitarbeiter Ausländer. Warum die Geschäftsführung diese Vielfalt als Stärke sieht.

Die Kollegen haben sie herzlich aufgenommen - das sagt Ndidiamaka Uchenna Mong über ihren Start bei der Siltronic AG in Freiberg. Die 36-Jährige aus Nigeria arbeitet seit Januar 2024 als Werksstudentin bei dem Hersteller von Siliziumwafern für die Chipindustrie. Sie studiert in Dresden internationales Management und unterstützt in Freiberg das...