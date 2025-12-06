Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Mittelsächsische Theater erhält Zuschüsse vom Kulturraum.
Das Mittelsächsische Theater erhält Zuschüsse vom Kulturraum. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
21,8 Millionen Euro für Kultur im Erzgebirge und in Mittelsachsen
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kulturkonvent des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen stellt die Weichen für das Kulturjahr 2026 und hat über die Förderung von 72 Einrichtungen und 88 Projekten entschieden. Ein Wechsel an der Spitze des Gremiums steht nun an.

Von den rund 21,8 Millionen Euro an Fördermitteln des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen erhalten die beiden Theater- und Orchestergesellschaften der zwei Landkreise Zuschüsse in Höhe von 13,09 Millionen Euro für das kommende Jahr. Das hat der Kulturkonvent des Kulturraumes jetzt entschieden. Insgesamt werden 72 regional bedeutsame...
