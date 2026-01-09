MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zu den ausgewählten Silbermann-Orgeln in Sachsen gehört auch die im Freiberger Dom.
Zu den ausgewählten Silbermann-Orgeln in Sachsen gehört auch die im Freiberger Dom. Bild: Jan Woitas/dpa
Zu den ausgewählten Silbermann-Orgeln in Sachsen gehört auch die im Freiberger Dom.
Zu den ausgewählten Silbermann-Orgeln in Sachsen gehört auch die im Freiberger Dom. Bild: Jan Woitas/dpa
Freiberg
343 Jahre Silbermann: Schülerkonzerte feiern Orgelgenie in Sachsens Kirchen
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein besonderes Geburtstagsständchen für Gottfried Silbermann: Rund 1200 Schüler erleben in ausgewählten Kirchen Orgelmusik hautnah – auch im Freiberger Dom.

Die Gottfried-Silbermann-Gesellschaft lädt für den 14. Januar zum musikpädagogischen Projekt „Silbermann SoundWalk young edition“ ein. Anlass ist der 343. Geburtstag von Gottfried Silbermann. Rund 1200 Kinder und Jugendliche nehmen an kurzen Orgelkonzerten an ausgewählten Silbermann-Orgeln in Sachsen teil. Ziel ist es, das musikalische...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
1 min.
Nacht im Freiberger Dom: Gäste erleben Gotteshaus im Halbdunkel
Durch den Abend im Freiberger Dom führten Sabine Lohmann (Foto) und Kathrin Hutzschenreuther.
Lyrik, Gedankenimpulse und Stille: Die neue Führung „Nacht im Dom“ ließ den Freiberger Dom St. Marien am Samstagabend ganz neu erleben.
Eckardt Mildner, Heike Hubricht
04.09.2025
3 min.
Orgeln, Brücken und Tom Pauls: Die Silbermanntage starten an ungewohntem Ort
Zum Programm der Silbermanntage gehört wieder ein Familienfest in Freiberg.
Das renommierte Orgelfestival startet an diesem Freitag. Und zwar an einem Ort, den man zunächst nicht mit Orgelmusik in Verbindung bringt. Doch wird noch vieles mehr geboten.
Wieland Josch
20:00 Uhr
4 min.
Schlägereien, Raub, gesprengte Automaten: Immer wieder Vorfälle im Chemnitzer Stadtteil Gablenz
Mehrere Taten der jüngsten Raubserie ereigneten sich in Gablenz. Nahe des Einkaufscenters gab es zuletzt außerdem zwei Schlägereien unter Jugendgruppen.
Rund um das Gablenz-Center hat es zuletzt immer wieder Straftaten gegeben. Die Sozialarbeiter vor Ort bestätigen Probleme mit Gewalt, die Polizei nimmt das Gebiet verstärkt in den Fokus. Und wie sehen die Händler die Lage?
Benjamin Lummer
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Zugverkehr im Norden soll ab Samstagmorgen starten
Nachdem mehrere LKW am Brabschützer Berg auf der A 4 hängengeblieben waren, musste die Polizei am Vormittag den Bereich zwischen der Abfahrt Dresden-Neustadt und dem Autobahn-Dreieck Dresden-West zwischenzeitlich sperren. Am Mittag konnte die Autobahn in Richtung Chemnitz wieder freigegeben werden.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
20:05 Uhr
9 min.
Pisten-Check im Erzgebirge: Alle Skilifte in der Übersicht – mit Preisen, Öffnungszeiten, Einkehr-Tipps
Wintersportler fahren bei laufenden Schneekanonen in der Skiarena Eibenstock. Derzeit herrschen laut Betreiber beste Bedingungen.
Abseits des Fichtelbergs gibt es im Erzgebirge zahlreiche Skigebiete. Dank der jüngsten Schneefälle läuft in vielen von ihnen mittlerweile der Betrieb. Doch wo genau gibt es überall Lifte? „Freie Presse“ gibt einen Überblick – mit Öffnungszeiten, Pistenlänge, Preisen.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel