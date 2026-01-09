343 Jahre Silbermann: Schülerkonzerte feiern Orgelgenie in Sachsens Kirchen

Freiberg
Ein besonderes Geburtstagsständchen für Gottfried Silbermann: Rund 1200 Schüler erleben in ausgewählten Kirchen Orgelmusik hautnah – auch im Freiberger Dom.
Die Gottfried-Silbermann-Gesellschaft lädt für den 14. Januar zum musikpädagogischen Projekt „Silbermann SoundWalk young edition“ ein. Anlass ist der 343. Geburtstag von Gottfried Silbermann. Rund 1200 Kinder und Jugendliche nehmen an kurzen Orgelkonzerten an ausgewählten Silbermann-Orgeln in Sachsen teil. Ziel ist es, das musikalische...
