4. Notfalltag in Freiberg: „Laien haben viel Angst, zu helfen“

Im Mittelpunkt des Aktionstages standen die Themen Geburt, Palliativmedizin und Asthma.

Zum 4. Mal hatte Paul Kurenz, Inhaber der Notfallhilfe Kurenz, mit seinem Team einen Aktionstag in Freiberg organisiert. Erstmals fand dieser in den neuen Räumen im Gizef, Zentrum für Innovation und Unternehmertum, statt. „Wir sind erstmals hier und haben doppelt so viele Teilnehmer wie vergangenes Jahr“, freute sich Paul Kurenz, über das...