43-Jähriger bei Unfall in Reinsberg schwer verletzt

In Reinsberg kollidierte ein 43-jähriger Pkw-Fahrer mit einem Baum

In Reinsberg ist Mittwochfrüh gegen 8.05 Uhr ein 43-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw VW von der Straße abgekommen und dann gegen einen Baum geprallt. Er war auf der Dittmannsdorfer Straße (S 196) aus Richtung Reinsberg in Richtung Neukirchen unterwegs. Ungefähr 500 Meter vor dem Ortseingang Neukirchen kam der VW in einer Linkskurve nach...