  • 7 Fragen ans Landratsamt: Hat Christian Pudack Wahlkampf auf Kosten des Kreiskrankenhauses Freiberg gemacht?

Das Kreiskrankenhaus Freiberg befindet sich am Donatsring. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Das Kreiskrankenhaus Freiberg befindet sich am Donatsring. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
7 Fragen ans Landratsamt: Hat Christian Pudack Wahlkampf auf Kosten des Kreiskrankenhauses Freiberg gemacht?
Redakteur
Von Steffen Jankowski
AfD-Kreisrat Rolf Weigand behauptet, dass der OB-Kandidat Ressourcen der Klinik für seine Werbung verwendet habe. Was sagen Landrat Sven Krüger und Krankenhauschef Matthias Stolze dazu?

Hat der Freiberger Oberbürgermeister-Kandidat Christian Pudack Wahlwerbung auf Kosten des Kreiskrankenhauses Freiberg gemacht? - So lassen sich sieben Fragen zusammenfassen, die AfD-Kreisrat Rolf Weigand an Landrat Sven Krüger (parteilos) gerichtet hat.
