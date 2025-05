70 Jahre Kita Siebenlehn: Programmchefs sind die Kinder selbst

1955 eröffnet feiert die Kita „Amalie Dietrich“ diese Woche ihren 70. Geburtstag. Ein Höhepunkt war der „Mampftag“.

Die Kita „Amalie Dietrich“ in Siebenlehn feiert schon die ganze Woche lang ihren 70. Geburtstag. Höhepunkt ist das Kinderfest am Samstag. Die Kita ist gut besucht, 79 von 81 Plätzen sind belegt. Das Festprogramm haben die Kinder selbst zusammengestellt: Verkleidungstag, Besuch auf dem Bauernhof, Kreativtag und Waldtag standen an. Dienstag...