74 statt 50: Markanter Blitzer in Reichenbach bremst Temposünder aus

Freiberg
Die „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufbau“ blitzte auf der Hirschstraße in Reichenbach, einem Stadtteil von Großschirma. Welche Konsequenzen drohen dem schnellsten Verkehrssünder?
74 km/h statt Tempo 50 – so schnell war der schnellste Fahrer, den das semistationäre Blitzgerät des Landkreises an der Hirschstraße in Reichenbach, Stadt Großschirma, ertappt hat. Die Radaranlage, auch als „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufbau“ bekannt, stand dort vom 25. September bis zum 13. Oktober. Laut Landratsamt registrierte das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.