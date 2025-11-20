Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das semistationäre Blitzgerät des Landkreises stand im Oktober in Reichenbach.
Das semistationäre Blitzgerät des Landkreises stand im Oktober in Reichenbach. Bild: Andy Scharf
Das semistationäre Blitzgerät des Landkreises stand im Oktober in Reichenbach.
Das semistationäre Blitzgerät des Landkreises stand im Oktober in Reichenbach. Bild: Andy Scharf
Freiberg
74 statt 50: Markanter Blitzer in Reichenbach bremst Temposünder aus
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufbau“ blitzte auf der Hirschstraße in Reichenbach, einem Stadtteil von Großschirma. Welche Konsequenzen drohen dem schnellsten Verkehrssünder?

74 km/h statt Tempo 50 – so schnell war der schnellste Fahrer, den das semistationäre Blitzgerät des Landkreises an der Hirschstraße in Reichenbach, Stadt Großschirma, ertappt hat. Die Radaranlage, auch als „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufbau“ bekannt, stand dort vom 25. September bis zum 13. Oktober. Laut Landratsamt registrierte das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
24.10.2025
1 min.
Erwischt: Der neue Superblitzer steht jetzt in Frankenberg
Der Superblitzer des Landkreises steht jetzt in Frankenberg.
In Mittelsachsen hat das Tempomessgerät den Spitznamen „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufsatz“. Dessen Standorte hält das Amt geheim. Nun ist der Blitzer erstmals in einer größeren Stadt aufgetaucht.
Jan Leißner
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
10.10.2025
3 min.
Reichenbach bei Großschirma: Wo das Blitzgerät „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufbau“ seit über zwei Wochen steht
Der Blitzer mit dem Spitznamen Gulaschkanone mit Mikrowellenaufbau steht in Reichenbach.
Ein Leser wundert sich über den Standort der semistationären Blitzanlage an der Hirschstraße in Reichenbach, Stadt Großschirma. Was sagt das Landratsamt in Freiberg über die Messzahlen?
Heike Hubricht
Mehr Artikel