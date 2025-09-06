Ab ins Heim? „Davor kann man noch so viel machen“ – So arbeitet eine Tagespflege in Mittelsachsen

Demenz ist für viele Menschen ein Tabu-Thema – aus Angst, abgestempelt zu werden. Dabei kann ein Anruf Struktur und Lebensfreude zurückbringen – und Familien entlasten.

Er ist über 80 und manchmal macht er Blödsinn. Er weiß das. Er ist intelligent, aber immer öfter verzettelt er sich. Das ist die schwierigste Phase einer Demenzerkrankung, sagt Anja Kraft. Sie leitet die DRK-Tagespflege in Roßwein und die in Hainichen. Demenzerkrankte Menschen zu betreuen, gehört zu ihrem Alltag.