Abendliches Naturschauspiel in Neuhausen im Erzgebirge – mit Video

Freiberg
Über dem Schlosshotel Purschenstein in Neuhausen zeigen sich jeden Abend Flugmanöver. Tausende Stare versammeln sich, bevor sie ihre Reise fortsetzen.
Fantastisches Naturschauspiel am Abendhimmel über Neuhausen: Über dem Schlosshotel Purschenstein wirken die Schwärme zunächst wie drohende Regenwolken – bis sich das Flirren der Stare zeigt. Tausende Vögel bündeln sich, formen in ihren Flugmanövern Wellen und Spiralen über dem oberen Schlossteich. „Die Stare sammeln sich jetzt auf der...
