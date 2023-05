Abenteuer Deutschland: Vortrag im Mayoratsgut Großhartmannsdorf

Das Mayoratsgut in Großhartmannsdorf lädt zu einem interessanten Vortrag ein. Am Sonntag, dem 14. Mai, ist ab 16 Uhr ist der mehrfach ausgezeichnete Reisefotograf, Buchautor und Filmemacher Maximilian Semsch zu Gast. In einer Live-Reportage berichtet er von seinem "Abenteuer Deutschland". Auf einer 7500 Kilometer langen Reise, die er mit dem...