AC/CZ rockt das Freiberger Tivoli: Eine Nacht voller Kult-Hits

Freiberg
Legendäre Songs von AC/DC haben am Freitagabend Fans im Ballhaus begeistert. Zwei Großschirmaer waren zum ersten Mal bei der Tribute Band.
Fans der Musik von AC/DC sind am Freitagabend im Freiberger Tivoli auf ihre Kosten gekommen. Die Tribute Band AC/CZ war im Ballhaus zu Gast und rockte den Saal. Vom ersten Klang der Gitarre an standen Gäste auf der Tanzfläche und sangen zu den Songs von AC/DC mit. Der 30-jährige Kevin Ring und der 29-jährige Steven May aus Großschirma waren...
