Achtung, Baustelle am Wasserberg in Freiberg: Das ändert sich für Autofahrer und Fußgänger

Freiberg
Wegen Straßenbaus ist die Verkehrsführung im Wohngebiet in Freiberg geändert. Für Fußgänger und Autofahrer heißt das: Aufpassen in Bereich der Maxim-Gorki-Straße.
Freiberger müssen am und im Wohngebiet Wasserberg aktuell besonders aufpassen: Mit dem zweiten Bauabschnitt zur Erneuerung der Maxim-Gorki-Straße wurde an der Einmündung zur Karl-Kegel-Straße die Verkehrsführung angepasst.
