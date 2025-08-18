Autos sind fahrende Feuerwerkskörper. Wo sich überall die Pyrotechnik versteckt, ist Thema zum Stammtisch in Großschirma.

Wissen Sie, wo überall Pyrotechnik in Ihrem Auto steckt? In modernen Fahrzeugen und Lastwagen kommt Sprengstoff keineswegs für leuchtende Effekte zum Einsatz. Unter anderem besitzen Airbags eine kleine Sprengladung, die bei einen Unfall explodiert und den Airbag öffnen.