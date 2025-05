Actech stellt neuen Standort in Hilbersdorf vor

Das Freiberger Unternehmen Actech eröffnet am Samstag, 24. Mai 2025, seinen zweiten Standort im Gewerbegebiet Freiberg-Ost in Bobritzsch-Hilbersdorf.

Großer Bahnhof in Bobritzsch-Hilbersdorf: Das Freiberger Unternehmen Actech eröffnet am Samstag seinen zweiten Standort an der Ahornstraße 8 im Gewerbegebiet Freiberg-Ost. Zugleich feiert die 430 Beschäftigte zählende Spezialgießerei ihr 30-jähriges Bestehen. Ab 11 Uhr findet ein Tag der offenen Tür mit Führungen und einem Programm für...