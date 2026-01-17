Ärger um Knöllchen in Brand-Erbisdorf

Die Große Kreisstadt hat das Parkregime auf der Bahnhofstraße kurzfristig geändert. Was sind die Gründe dafür und ist dabei alles korrekt gelaufen?

Laszlo Rusvai ist stark verärgert. Er habe kürzlich auf der Bahnhofstraße in Brand-Erbisdorf geparkt, erzählt der 65-Jährige, der seit 40 Jahren in der Stadt lebt: „Ich wollte meine Fahrerlaubnis verlängern lassen und brauchte dafür Passbilder.“ Laszlo Rusvai ist stark verärgert. Er habe kürzlich auf der Bahnhofstraße in Brand-Erbisdorf geparkt, erzählt der 65-Jährige, der seit 40 Jahren in der Stadt lebt: „Ich wollte meine Fahrerlaubnis verlängern lassen und brauchte dafür Passbilder.“