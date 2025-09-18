Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei ermittelt zu einem Mordversuch am Bahnhof Klingenberg-Colmnitz. Bild: Symbolbild/Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei ermittelt zu einem Mordversuch am Bahnhof Klingenberg-Colmnitz. Bild: Symbolbild/Bernd Weißbrod/dpa
Freiberg
Aktivistin entkommt Mordversuch in Klingenberg-Colmnitz – Polizei sucht weiter Zeugen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Unbekannter soll versucht haben, eine 27-jährige Frau zu töten. Inzwischen ermittelt auch der Staatsschutz.

Klingenberg-Colmnitz.

Im Fall des versuchten Tötungsdeliktes am Bahnhof Klingenberg-Colmnitz sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Bislang habe sich noch niemand bei der Polizei gemeldet, es bestehe aber nach wie vor die Hoffnung auf Hinweise aus der Bevölkerung, teilt ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass ein bislang unbekannter Täter am Dienstag, 16. September, gegen 17 Uhr im Bereich des Bahnhofs Klingenberg-Colmnitz (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) versucht haben soll, eine 27-jährige Frau aus Pakistan zu töten. Der Mann habe der Frau plötzlich etwas um den Hals gelegt und zugezogen. Das Opfer konnte sich befreien und fliehen.

Bei der Frau handelt es sich um eine Aktivistin für Frauenrechte, die in ihrer Heimat politisch verfolgt wird. Deshalb hat der Staatsschutz die weiteren Ermittlungen übernommen. Bekannt sei, dass die 27-Jährige auch in den sozialen Medien aktiv war, sagte der Sprecher.

Die Attacke habe deutliche Spuren am Hals der Frau hinterlassen, so der Sprecher. Nähere Angabe zum Tatwerkzeug machte er nicht. Die Frau werde betreut und die Polizei sorge für ihre Sicherheit, betonte er.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden und der Polizeidirektion Dresden – insbesondere zur Identifizierung des unbekannten Täters – dauern an.

Im Mittelpunkt stehe weiterhin die Identifizierung des Täters. Polizei und Staatsanwaltschaft bitten deshalb um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat am Dienstag im Umfeld des Bahnhofs Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zur Person des Täters geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 483-2233 zu melden. (hh, mit dpa)

