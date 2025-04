Alkoholfahrt endet an Felsen in Halsbrücke - Totalschaden

Ein 26-Jähriger kam am Samstagabend mit seinem Auto von der Straße ab und kollidierte mit einem Felsen. Die Straße war stundenlang voll gesperrt.

Die Alkoholfahrt eines 26-Jährigen nahm am Samstag in Halsbrücke ein jähes Ende: Wie die Polizei mitteilte, war der Skoda-Fahrer gegen 20.15 Uhr auf der S197 in Richtung Großschirma unterwegs, als er kurz hinter Halsbrücke nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Felsen kollidierte. Er wurde leicht verletzt, sein Auto aber weist...