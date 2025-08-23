Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die beschädigten Verkehrsleiteinrichtungen an der Altväterbrücke aus Richtung Bieberstein in Richtung Freiberg sind erneuert worden.
Die beschädigten Verkehrsleiteinrichtungen an der Altväterbrücke aus Richtung Bieberstein in Richtung Freiberg sind erneuert worden.
Freiberg
Altväterbrücke Halsbrücke beschädigt: Lastzug fährt bei Freiberg über zu kleine Brücke
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachdem er erheblichen Schaden angerichtet hatte, beging ein Lkw-Fahrer bei Freiberg Unfallflucht.

Obwohl sein Mercedes-Sattelzug schwerer und breiter war als die zulässigen 2,8 Tonnen beziehungsweise zwei Meter, ist ein 55-Jähriger am Donnerstag gegen 9.35 Uhr über die Altväterbrücke auf der Alten Meißner Straße (K 7794) aus Richtung Bieberstein in Richtung Freiberg gefahren. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte,...
