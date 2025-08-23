Altväterbrücke Halsbrücke beschädigt: Lastzug fährt bei Freiberg über zu kleine Brücke

Nachdem er erheblichen Schaden angerichtet hatte, beging ein Lkw-Fahrer bei Freiberg Unfallflucht.

Obwohl sein Mercedes-Sattelzug schwerer und breiter war als die zulässigen 2,8 Tonnen beziehungsweise zwei Meter, ist ein 55-Jähriger am Donnerstag gegen 9.35 Uhr über die Altväterbrücke auf der Alten Meißner Straße (K 7794) aus Richtung Bieberstein in Richtung Freiberg gefahren. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte,...