Altväterbrücke Halsbrücke beschädigt: Lastzug fährt bei Freiberg über zu kleine Brücke

Freiberg
Nachdem er erheblichen Schaden angerichtet hatte, beging ein Lkw-Fahrer bei Freiberg Unfallflucht.
Obwohl sein Mercedes-Sattelzug schwerer und breiter war als die zulässigen 2,8 Tonnen beziehungsweise zwei Meter, ist ein 55-Jähriger am Donnerstag gegen 9.35 Uhr über die Altväterbrücke auf der Alten Meißner Straße (K 7794) aus Richtung Bieberstein in Richtung Freiberg gefahren. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.