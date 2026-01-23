MENÜ
Zur Eröffnung seines Wahlkreisbüros in Frauenstein begrüßt Marko Winter (r.) zahlreiche Gäste. Bild: W. Josch
Zur Eröffnung seines Wahlkreisbüros in Frauenstein begrüßt Marko Winter (r.) zahlreiche Gäste. Bild: W. Josch
Freiberg
Am Fuße der Burg: AfD-Landtagsabgeordneter eröffnet Büro in Frauenstein
Von Wieland Josch
Ganz bewusst habe er sich für Frauenstein entschieden, sagt Marko Winter. Wann können Bürger hier Termine bekommen?

Der mittelsächsische AfD-Landtagsabgeordnete Marko Winter hat am Donnerstag in Frauenstein sein Wahlkreisbüro eröffnet. Er habe sich bewusst für Frauenstein entschieden, sagte der Freiberger. Am Fuße der Burg fühle er sich wohl. Außerdem wolle die Partei auch in den kleineren Orten präsent sein. In Freiberg habe zudem die...
Mehr Artikel