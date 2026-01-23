Am Fuße der Burg: AfD-Landtagsabgeordneter eröffnet Büro in Frauenstein

Freiberg
Ganz bewusst habe er sich für Frauenstein entschieden, sagt Marko Winter. Wann können Bürger hier Termine bekommen?
Der mittelsächsische AfD-Landtagsabgeordnete Marko Winter hat am Donnerstag in Frauenstein sein Wahlkreisbüro eröffnet. Er habe sich bewusst für Frauenstein entschieden, sagte der Freiberger. Am Fuße der Burg fühle er sich wohl. Außerdem wolle die Partei auch in den kleineren Orten präsent sein. In Freiberg habe zudem die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.