Amtsgericht Freiberg: Aus schwerem Wohnungseinbruchsdiebstahl wird ein Rausschmiss nach Streit

In Rechenberg-Bienenmühle wurden einem Einwohner Kühlschrank und Waschmaschine aus der Wohnung geräumt. Doch vor Gericht stellte sich heraus: Es gab vor allem Ärger zwischen Mietern.

Die Anklage klingt erst einmal beunruhigend: Am Montag wurde ein schwerer Wohnungseinbruchsdiebstahl am Amtsgericht Freiberg verhandelt. Zwei Männer wären in Rechenberg-Bienenmühle in eine Wohnung eingebrochen und sollen eine Waschmaschine und einen kleinen Kühlschrank entwendet haben.