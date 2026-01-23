Amtsverweser in Freiberg: Philipp Preißler muss weiter warten

Freiberg
Die Frage in Freiberg bleibt vorläufig unbeantwortet: Wird es wegen der Klagen gegen die Oberbürgermeister-Wahl überhaupt einen Amtsverweser geben, der die OB-Aufgaben übernimmt?
Nach zwei Klagen gegen die OB-Wahl in Freiberg gibt es vorläufig keine Entscheidung über einen möglichen Amtsverweser. Der Stadtrat wird nicht wie avisiert am 5. Februar über eine Einsetzung von Wahlsieger Philipp Preißler entscheiden. Das hat Stadt-Sprecherin Sandra Eberbach am Freitag bestätigt. Danach werde der Stadtrat nun erst am 5....
