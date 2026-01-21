Amtsverweser in Freiberg? Stadträte reagieren auf Empfehlung des Landratsamtes

Freiberg
Zwei Klagen verzögern den Amtsantritt des OB in Freiberg. Wahlsieger Philipp Preißler bringt sich als Amtsverweser ins Spiel, das Landratsamt rät zu einer zeitnahen Entscheidung. Das sagen Stadträte:
Die Reaktionen im Freiberger Stadtrat auf die jüngste Entwicklung um einen möglichen Amtsverweser bleiben geteilt. Wahlsieger Philipp Preißler hat erklärt, bis zur gerichtlichen Klärung der OB-Wahl als Amtsverweser zur Verfügung zu stehen. Das Landratsamt empfiehlt, zeitnah eine Entscheidung zu treffen.
