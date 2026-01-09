Andy Borg ist mit seiner Show zu Gast in Freiberg

Schlagerstar Andy Borg kommt nach Freiberg. Mit ihm auf der Bühne stehen Madlen Rausch und Christ Andrews. Die Show verspricht einen Nachmittag voller Musik und Spaß.

Schlagerstar Andy Borg kommt mit seiner Show „Schlager & Spaß mit Andy Borg" am Sonnabend um 16 Uhr ins Freiberger Tivoli. Den österreichischen Charmeur begleiten Madlen Rausch und Chris Andrews. „Die Show verspricht Schlagerhits, Humor und unvergesslicher Stimmung", sagt Stephan Thomann vom Veranstalter Thomann Management.