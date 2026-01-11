Glückliche Fans: Andy Borg bringt beste Laune ins Freiberger Tivoli

Sonst singt Conny Schmerler die Lieder von Andy Borg als Entertainerin, diesmal bekam sie ein Foto mit ihm. Bild: Mathias Herrmann

Christine Günther (r.) ließ sich ein Autogramm mit persönlicher Widmung von Madlen Rausch geben. Bild: Mathias Herrmann

Ilona Rudolph (l.) und Gudrun Weißgräber sind stolz auf ihre Autogramm und das persönliche Bild mit Andy Borg. Bild: Mathias Herrmann

Hannelore Amthor, Ilona Schuhmann und Monika Mögel (v.l.) kamen aus Nossen zu Andy Borg. Bild: Mathias Herrmann

Fanclubleiterin Karin Witt (l.) besuchte die Konzerte von Andy Borg oft mit ihrer Tochter Kathleen. Bild: Mathias Herrmann

Hanka Görne-Schmidt ist eigentlich in der Country-Szene unterwegs, aber sie liebt die melodiösen Schlager von Andy Borg. Bild: Mathias Herrmann

Andy Borg verzauberte mit seinem Wiener Charme die Fans im Freiberger Tivoli. Bild: Mathias Herrmann

Mit seinen Evergreens begeisterte Chris Andrews das Publikum. Bild: Mathias Herrmann