Glückliche Fans: Andy Borg bringt beste Laune ins Freiberger Tivoli

Freiberg
Andy Borg verwandelte das Freiberger Tivoli in ein Paradies für Schlagerfans. Mit Wiener Schmäh, großen Hits und Überraschungsgästen sorgte der Publikumsliebling für einen unvergesslichen Nachmittag.
Während draußen Kälte und Schnee das Sagen hatten, herrschte im vollbesetzten Freiberger Tivoli strahlender Sonnenschein. Andy Borg hatte zu „Schlagerspaß mit Andy Borg“ eingeladen und die Gäste erlebten einen Nachmittag, voller guter Laune und Liedern, die das Herz erwärmten.
