Glückliche Fans: Andy Borg bringt beste Laune ins Freiberger Tivoli

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sonst singt Conny Schmerler die Lieder von Andy Borg als Entertainerin, diesmal bekam sie ein Foto mit ihm.
Sonst singt Conny Schmerler die Lieder von Andy Borg als Entertainerin, diesmal bekam sie ein Foto mit ihm. Bild: Mathias Herrmann
Christine Günther (r.) ließ sich ein Autogramm mit persönlicher Widmung von Madlen Rausch geben.
Christine Günther (r.) ließ sich ein Autogramm mit persönlicher Widmung von Madlen Rausch geben. Bild: Mathias Herrmann
Ilona Rudolph (l.) und Gudrun Weißgräber sind stolz auf ihre Autogramm und das persönliche Bild mit Andy Borg.
Ilona Rudolph (l.) und Gudrun Weißgräber sind stolz auf ihre Autogramm und das persönliche Bild mit Andy Borg. Bild: Mathias Herrmann
Hannelore Amthor, Ilona Schuhmann und Monika Mögel (v.l.) kamen aus Nossen zu Andy Borg.
Hannelore Amthor, Ilona Schuhmann und Monika Mögel (v.l.) kamen aus Nossen zu Andy Borg. Bild: Mathias Herrmann
Fanclubleiterin Karin Witt (l.) besuchte die Konzerte von Andy Borg oft mit ihrer Tochter Kathleen.
Fanclubleiterin Karin Witt (l.) besuchte die Konzerte von Andy Borg oft mit ihrer Tochter Kathleen. Bild: Mathias Herrmann
Hanka Görne-Schmidt ist eigentlich in der Country-Szene unterwegs, aber sie liebt die melodiösen Schlager von Andy Borg.
Hanka Görne-Schmidt ist eigentlich in der Country-Szene unterwegs, aber sie liebt die melodiösen Schlager von Andy Borg. Bild: Mathias Herrmann
Andy Borg verzauberte mit seinem Wiener Charme die Fans im Freiberger Tivoli.
Andy Borg verzauberte mit seinem Wiener Charme die Fans im Freiberger Tivoli. Bild: Mathias Herrmann
Mit seinen Evergreens begeisterte Chris Andrews das Publikum.
Mit seinen Evergreens begeisterte Chris Andrews das Publikum. Bild: Mathias Herrmann
Der Engländer Chris Andrews war Gast des Schlagerspaßes im Tivoli.
Der Engländer Chris Andrews war Gast des Schlagerspaßes im Tivoli. Bild: Mathias Herrmann
Sonst singt Conny Schmerler die Lieder von Andy Borg als Entertainerin, diesmal bekam sie ein Foto mit ihm.
Sonst singt Conny Schmerler die Lieder von Andy Borg als Entertainerin, diesmal bekam sie ein Foto mit ihm. Bild: Mathias Herrmann
Christine Günther (r.) ließ sich ein Autogramm mit persönlicher Widmung von Madlen Rausch geben.
Christine Günther (r.) ließ sich ein Autogramm mit persönlicher Widmung von Madlen Rausch geben. Bild: Mathias Herrmann
Ilona Rudolph (l.) und Gudrun Weißgräber sind stolz auf ihre Autogramm und das persönliche Bild mit Andy Borg.
Ilona Rudolph (l.) und Gudrun Weißgräber sind stolz auf ihre Autogramm und das persönliche Bild mit Andy Borg. Bild: Mathias Herrmann
Hannelore Amthor, Ilona Schuhmann und Monika Mögel (v.l.) kamen aus Nossen zu Andy Borg.
Hannelore Amthor, Ilona Schuhmann und Monika Mögel (v.l.) kamen aus Nossen zu Andy Borg. Bild: Mathias Herrmann
Fanclubleiterin Karin Witt (l.) besuchte die Konzerte von Andy Borg oft mit ihrer Tochter Kathleen.
Fanclubleiterin Karin Witt (l.) besuchte die Konzerte von Andy Borg oft mit ihrer Tochter Kathleen. Bild: Mathias Herrmann
Hanka Görne-Schmidt ist eigentlich in der Country-Szene unterwegs, aber sie liebt die melodiösen Schlager von Andy Borg.
Hanka Görne-Schmidt ist eigentlich in der Country-Szene unterwegs, aber sie liebt die melodiösen Schlager von Andy Borg. Bild: Mathias Herrmann
Andy Borg verzauberte mit seinem Wiener Charme die Fans im Freiberger Tivoli.
Andy Borg verzauberte mit seinem Wiener Charme die Fans im Freiberger Tivoli. Bild: Mathias Herrmann
Mit seinen Evergreens begeisterte Chris Andrews das Publikum.
Mit seinen Evergreens begeisterte Chris Andrews das Publikum. Bild: Mathias Herrmann
Der Engländer Chris Andrews war Gast des Schlagerspaßes im Tivoli.
Der Engländer Chris Andrews war Gast des Schlagerspaßes im Tivoli. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Glückliche Fans: Andy Borg bringt beste Laune ins Freiberger Tivoli
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Andy Borg verwandelte das Freiberger Tivoli in ein Paradies für Schlagerfans. Mit Wiener Schmäh, großen Hits und Überraschungsgästen sorgte der Publikumsliebling für einen unvergesslichen Nachmittag.

Während draußen Kälte und Schnee das Sagen hatten, herrschte im vollbesetzten Freiberger Tivoli strahlender Sonnenschein. Andy Borg hatte zu „Schlagerspaß mit Andy Borg“ eingeladen und die Gäste erlebten einen Nachmittag, voller guter Laune und Liedern, die das Herz erwärmten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
4 min.
Blutspuren im Schnee: Spaziergängerinnen im Rabensteiner Wald schockiert
Spaziergänger entdeckten am Chemnitzer Stadtrand Blutspuren im Schnee.
An zwei Wegen durch den Rabensteiner Wald entdeckten Spaziergänger Blut im Schnee. Wohin die Spuren führten, und wie man sich in einem solchen Fall am besten verhält.
Erik Anke
17:46 Uhr
1 min.
Thüringer HC legt Fehlstart in der European League hin
16 Tore der überragenden Johanna Reichert reichten den Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC nicht zum Sieg. Sie verloren in der European League in Mosonmagyaróvár. (Archivbild)
Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen verlieren zum Auftakt in Mosonmagyaróvár. Ein Gala-Auftritt der Torjägerin kann die schwache Defensivleistung nicht kompensieren.
17:41 Uhr
3 min.
"Einfach schöner Tag": Gladbach feiert seltenen Heimsieg
Sander und Diks freuen sich über die frühe Führung.
Eine schnelle Führung, ein Handelfmeter und ein Doppelpack vom Torjäger - da gab es für Augsburg im Borussia-Park nichts zu holen. Gladbach poliert seine bisher schwache Heimbilanz auf.
Morten Ritter, dpa
09.01.2026
2 min.
Andy Borg ist mit seiner Show zu Gast in Freiberg
Schlagerstar Andy Borg ist am Sonnabend live im Tivoli Freiberg zu Gast.
Schlagerstar Andy Borg kommt nach Freiberg. Mit ihm auf der Bühne stehen Madlen Rausch und Chris Andrews. Die Show verspricht einen Nachmittag voller Musik und Spaß.
Mathias Herrmann
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
11:00 Uhr
2 min.
Freiberg: Die schönsten Bilder von Andy Borgs Schlager-Party im Tivoli
 7 Bilder
Andy Borg. im Tivoli.
Andy Borg gastierte im Tivoli Freiberg und hatte hochkarätige Gäste im Gepäck.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel