Angehende Erzieher gestalten mit Freiberger Kindern bunten Martinstag

Freiberg
In Freiberg werden angehende Erzieher ausgebildet. Die neuen Azubis haben den Umgang mit kleinen Kindern gleich ganz praktisch geübt.
Der 11.11. ist nicht nur ein Freudentag für Karnevalisten, sondern auch der Tag des Heiligen St. Martin. 16 Kinder der Freiberger Kita „Pusteblume“ haben am Dienstag mit vier Erzieherinnen einen Ausflug ins Berufliche Schulzentrum für Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft unternommen und dort einen ganz besonderen Martinstag erlebt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.