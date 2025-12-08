Angriff bei Oktoberfest in Halsbrücke: Wie entscheidet das Freiberger Amtsgericht?

Bei der Prügelei auf dem Festgelände waren am 6. Oktober 2024 mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 40-Jähriger musste sich nun dafür verantworten.

Der 40-Jährige, der beim Oktoberfest 2024 in Halsbrücke mehrere Personen angegriffen und zum Teil mit einem Bierglas verletzt hatte, ist auch im übertragenen Sinn mit einem blauen Auge davon gekommen. Der Angeklagte hatte in der Verhandlung eingeräumt, am 6. Oktober 2024 gegen 1 Uhr im Festzelt zunächst einen Mann K. o. geschlagen zu haben,... Der 40-Jährige, der beim Oktoberfest 2024 in Halsbrücke mehrere Personen angegriffen und zum Teil mit einem Bierglas verletzt hatte, ist auch im übertragenen Sinn mit einem blauen Auge davon gekommen. Der Angeklagte hatte in der Verhandlung eingeräumt, am 6. Oktober 2024 gegen 1 Uhr im Festzelt zunächst einen Mann K. o. geschlagen zu haben,...