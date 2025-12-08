Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Angeklagte hatte mit einem Maßkrug um sich geschlagen.
Der Angeklagte hatte mit einem Maßkrug um sich geschlagen. Bild: Symbolfoto: Andreas Gebert/dpa
Der Angeklagte hatte mit einem Maßkrug um sich geschlagen.
Der Angeklagte hatte mit einem Maßkrug um sich geschlagen. Bild: Symbolfoto: Andreas Gebert/dpa
Freiberg
Angriff bei Oktoberfest in Halsbrücke: Wie entscheidet das Freiberger Amtsgericht?
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Prügelei auf dem Festgelände waren am 6. Oktober 2024 mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 40-Jähriger musste sich nun dafür verantworten.

Der 40-Jährige, der beim Oktoberfest 2024 in Halsbrücke mehrere Personen angegriffen und zum Teil mit einem Bierglas verletzt hatte, ist auch im übertragenen Sinn mit einem blauen Auge davon gekommen. Der Angeklagte hatte in der Verhandlung eingeräumt, am 6. Oktober 2024 gegen 1 Uhr im Festzelt zunächst einen Mann K. o. geschlagen zu haben,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
07.12.2025
2 min.
Freiberger Schöffengericht befasst sich mit Attacke auf dem Oktoberfest in Halsbrücke
Das Amtsgericht Freiberg hat seinen Sitz an der Heinrich-Heine-Straße 15.
Die nächsten Prozesse am Amtsgericht in Freiberg haben es in sich. Die „Freie Presse“ gibt einen Ausblick auf ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 8. Dezember 2025.
Steffen Jankowski
01.12.2025
3 min.
Ende einer Wackelpartie? Halsbrücke hat wieder einen Rathauschef
Sebastian Thümmler hat in Halsbrücke auf dem Bürgermeisterstuhl Platz genommen. Der 37-jährige CDU-Politiker ist vom Gemeinderat als Amtsverweser bestellt worden.
Der 37-jährige CDU-Politiker setzt auf Transparenz und Bürgernähe. Mit Bürgersprechstunden vor Ort und einer neuen Internetseite will er die Kommunikation in der Gemeinde verbessern.
Steffen Jankowski
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel