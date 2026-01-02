Angriffe auf Polizisten in Freiberg: Einer der Tatverdächtigen ist bereits zuvor aufgefallen

Freiberg
Zu den Vorfällen in der Silvesternacht ermittelt die Polizei, sieht aber für die Strafverfolgung gute Ansätze. Was bisher zu den beiden Fällen bekannt ist.
Die Angriffe auf Polizisten in der Nacht zum Jahreswechsel in Freiberg sind zwar in ihrem Ausmaß nicht vergleichbar mit den Vorfällen im Leipziger Stadtteil Connewitz, wo Beamte mit Steinen und Pyrotechnik beworfen wurden. Aber die Stadt Freiberg ist in einem Atemzug mit Leipzig genannt worden, als es um Angriffe auf Einsatzkräfte ging.
