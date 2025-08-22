Anja & Lukas: Spendenaktion nimmt Fahrt auf

Erst ein Tumor, dann der Schlaganfall: Anja und Lukas Dittrich haben mit zwei Schicksalsschlägen zu kämpfen. Viele Leser fühlen mit und spenden.

Der Spendenaufruf von Lukas Dittrich für seine Frau Anja zeigt Wirkung: Die „Freie Presse“ berichtete über das doppelte Schicksal, das das junge Paar getroffen hat. 2023 wurde bei Anja ein Tumor entdeckt, der operiert werden konnte. Doch ein Jahr später erlitt sie einen schweren Schlaganfall. Mittlerweile hat sie Fortschritte gemacht, kann...