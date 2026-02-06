Leser spenden 17.000 Euro: Was machen Anja und Lukas aus Brand-Erbisdorf damit?

Freiberg
Ihr Schicksal hat viele Leser berührt: Mit 37 erlitt Anja Dittrich einen Schlaganfall und sitzt heute im Rollstuhl. Großzügige Spenden erleichtern ihr nun den Alltag. Auf eines freut sie sich besonders.
Eingemummelt in eine dicke Kuschelfleece-Jacke sitzt Anja Dittrich (38) im Rollstuhl im Hof des Mehrfamilienhauses, in dem sie mit ihrem Mann Lukas (36) wohnt. Brand-Erbisdorf, null Grad, Nebel, Nieselregen. Sie wartet. Wachsam schleicht ihr schwarzweißer Kater Herbert um sie herum. Dann fährt Lukas das neue Auto vor. Ein Peugeot Expert. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.