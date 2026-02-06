MENÜ
Anja und Lukas Dittrich aus Brand-Erbisdorf freuen sich über ihr neues Auto und sind nun endlich wieder mobiler und flexibler.
Anja und Lukas Dittrich aus Brand-Erbisdorf freuen sich über ihr neues Auto und sind nun endlich wieder mobiler und flexibler. Bild: Wieland Josch
Ein Peugeot Expert erleichtert den Alltag von Anja und Lukas Dittrich aus Brand-Erbisdorf. Die großzügigen Spenden von Lesern der „Freien Presse“ unterstützten den Kauf. Mit im Bild: Kater Herbert.
Ein Peugeot Expert erleichtert den Alltag von Anja und Lukas Dittrich aus Brand-Erbisdorf. Die großzügigen Spenden von Lesern der „Freien Presse“ unterstützten den Kauf. Mit im Bild: Kater Herbert. Bild: Wieland Josch
„Freie Presse“-Redakteurin Cornelia Schönberg (l.) im Gespräch mit Anja Dittrich. Sie hat Anja und Lukas Dittrich über Wochen begleitet.
„Freie Presse“-Redakteurin Cornelia Schönberg (l.) im Gespräch mit Anja Dittrich. Sie hat Anja und Lukas Dittrich über Wochen begleitet. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Leser spenden 17.000 Euro: Was machen Anja und Lukas aus Brand-Erbisdorf damit?
Von Cornelia Schönberg
Ihr Schicksal hat viele Leser berührt: Mit 37 erlitt Anja Dittrich einen Schlaganfall und sitzt heute im Rollstuhl. Großzügige Spenden erleichtern ihr nun den Alltag. Auf eines freut sie sich besonders.

Eingemummelt in eine dicke Kuschelfleece-Jacke sitzt Anja Dittrich (38) im Rollstuhl im Hof des Mehrfamilienhauses, in dem sie mit ihrem Mann Lukas (36) wohnt. Brand-Erbisdorf, null Grad, Nebel, Nieselregen. Sie wartet. Wachsam schleicht ihr schwarzweißer Kater Herbert um sie herum. Dann fährt Lukas das neue Auto vor. Ein Peugeot Expert. Die...
