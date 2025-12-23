MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lukas Dittrich kämmt seiner Frau Anja das Haar, weil sie das aufgrund ihrer Lähmung nicht selbst machen kann.
Lukas Dittrich kämmt seiner Frau Anja das Haar, weil sie das aufgrund ihrer Lähmung nicht selbst machen kann. Bild: Wieland Josch
Lukas Dittrich kämmt seiner Frau Anja das Haar, weil sie das aufgrund ihrer Lähmung nicht selbst machen kann.
Lukas Dittrich kämmt seiner Frau Anja das Haar, weil sie das aufgrund ihrer Lähmung nicht selbst machen kann. Bild: Wieland Josch
Meinung
Freiberg
Anja und Lukas: Liebe ist alles
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er könnte verzweifeln, doch Lukas Dittrich bleibt stark und kümmert sich um seine Frau. Ein tolles Vorbild für jeden von uns, findet Reporterin Cornelia Schönberg.

Brand-Erbisdorf.

Seit Wochen begleite ich Anja und Lukas für eine mehrteilige Reportage. Anja sitzt im Rollstuhl. Ihr Mann Lukas pflegt sie seit ihrem Schlaganfall. Er ist 36. Über eine Crowdfunding-Plattform bin ich auf die beiden aufmerksam geworden. Lukas schrieb dort einen liebevollen Hilferuf nach finanzieller Unterstützung. Sein Ziel: Trotz Lähmung, Rollstuhl und Therapiestunden das gemeinsame Leben so schön wie möglich zu machen. Mehrmals habe ich die beiden getroffen, viel mit ihnen gesprochen und telefoniert, mit Lukas gemailt und gewhatsappt. Lukas ist Anjas Management - in jeder Hinsicht. Er pflegt sie, er wäscht sie, er putzt ihre Brille und regelt ihre Termine. Er hat seinen Job aufgegeben, um für Anja das Beste rauszuholen und die Zeit zu nutzen, die sie zusammen haben. Nicht einmal hat er gejammert. Im Gegenteil: Nützt ja nichts, los geht‘s!, sagt er.

Er könnte resignieren, fluchen, schreien und wegrennen vor der Verantwortung. Er könnte das Schicksal als schwere Bürde sehen. Tut er aber nicht. Er rennt nicht davon. Er tut, was getan werden muss, weil er seine Frau liebt und sich für sie entschieden hat, ohne Wenn und Aber. Unglaublich, wie stark man sein kann. Ich wünsche mir, dass ich genauso stark wäre, wenn ich an seiner Stelle wäre. (cor)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
29.11.2025
4 min.
Hilfe für Anja und Lukas aus Brand-Erbisdorf im Erzgebirge: Ein Paar im Ausnahmezustand
Anja Dittrich sitzt im Rollstuhl. Wenn sie einen Termin hat, ist das für sie ein großer Akt aus dem Haus zu kommen. Links im Bild ihr Mann Lukas, rechts Freund David. Hinten mittig: Lokalreporterin Cornelia Schönberg.
Ein Schlaganfall hat Anja Dittrich aus Brand-Erbisdorf aus der Bahn geworfen. Mithilfe ihres Mannes Lukas kämpft sie sich zurück. Für „Leser helfen“ begleitet Reporterin Cornelia Schönberg die beiden.
Cornelia Schönberg
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
18:00 Uhr
4 min.
„Was soll sie denn im Heim?“: Warum Lukas (36) aus Brand-Erbisdorf seine Frau selber pflegt
Lukas Dittrich ist die größte Stütze seiner Frau Anja, die seit einem Schlaganfall im Rollstuhl sitzt. Die beiden leben in Brand-Erbisdorf.
Moped, Camping, Festivals: Frisch verheiratet hatten Lukas und Anja Dittrich aus Brand-Erbisdorf viel vor. Seit ihrem Schlaganfall pflegt er sie. Wie er das macht, hat mit Liebe zu tun.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel