Seit Wochen tauchen kleine Glückswürmchen in Freiberg auf. Wer steckt dahinter?
Dem Glückswürmchen liegt ein kleiner Zettel bei mit selbst geschriebenen Worten.
Freiberg
Anonymer Zauber: Wer verteilt Glückswürmchen in Freiberg?
Von Cornelia Schönberg
Seit mehreren Wochen tauchen kleine Glückswürmchen in Freiberg auf. Wer hängt sie auf und warum? Und wer hat schon eins gefunden?

Freiberg.

Seit mehreren Wochen tauchen kleine Glückswürmchen in Freiberg auf. So hingen welche etwa am Zaun des Städtischen Friedhofes am Fuchsmühlenweg oder auch an der Murmelbahn unterhalb der Reichen Zeche. Passanten haben eins gefunden und sich bei der „Freien Presse“ gemeldet.

Es handelt sich um ein kleines gehäkeltes Würmchen, das in einem kleinen Tütchen verpackt ist. Dazu liegt ein kleiner Zettel mit einem Spruch bei, aber ohne Absender.

Wer will da wem eine Freude machen? Haben Sie auch schon eins gefunden? Wie gefällt es Ihnen und was machen Sie damit? Oder haben Sie es vielleicht selbst aufgehängt und wollen erzählen, wie es dazu kommt? Schreiben Sie uns an [email protected], Stichwort Glücksbringer. (cor)

