Anzeigen zu OB-Wahlplakaten in Freiberg: Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Die Ermittlungen der Polizei zu beschädigten und entwendeten OB-Wahlplakaten in Freiberg dauern an. Konnte schon ein Tatverdächtiger ermittelt werden?

Die Ermittlungen der Polizei zu beschädigten und entwendeten OB-Wahlplakaten in der Stadt Freiberg laufen noch. Derzeit liegen vier angezeigte Sachverhalte vor. Das sagte Doreen Stein von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage der „Freien Presse“. Die Ermittlungen der Polizei zu beschädigten und entwendeten OB-Wahlplakaten in der Stadt Freiberg laufen noch. Derzeit liegen vier angezeigte Sachverhalte vor. Das sagte Doreen Stein von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage der „Freien Presse“.