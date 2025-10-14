Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach vier Anzeigen wegen beschädigter OB-Wahlplakate in Freiberg ermittelt die Polizei noch.
Nach vier Anzeigen wegen beschädigter OB-Wahlplakate in Freiberg ermittelt die Polizei noch.
Freiberg
Anzeigen zu OB-Wahlplakaten in Freiberg: Wie ist der Stand der Ermittlungen?
Redakteur
Von Heike Hubricht
Die Ermittlungen der Polizei zu beschädigten und entwendeten OB-Wahlplakaten in Freiberg dauern an. Konnte schon ein Tatverdächtiger ermittelt werden?

Die Ermittlungen der Polizei zu beschädigten und entwendeten OB-Wahlplakaten in der Stadt Freiberg laufen noch. Derzeit liegen vier angezeigte Sachverhalte vor. Das sagte Doreen Stein von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage der „Freien Presse“.
