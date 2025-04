Aprilscherz: Eine U-Bahn für Freiberg – Wohnungsgenossenschaft: „Zugegeben, die Idee wäre genial“

Die Wohnungsgenossenschaft Freiberg (WG) kündigte am 1. April den Bau einer U-Bahn in Freiberg an. Die Reaktionen zeigen, dass Freiberger Humor haben. Und das sagt die WG jetzt dazu?

April, April. Die Wohnungsgenossenschaft Freiberg (WG) kündigt auf ihrer Facebookseite den Bau einer Metro in Freiberg an. „Die U-Bahn für die Silberbergstadt Freiberg wird gebaut", heißt es dort. Freiberg, die traditionsreiche Bergstadt in Sachsen, gehe mit einem innovativen Infrastrukturprojekt in die Zukunft. Nach intensiven Studien,...