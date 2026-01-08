Arbeitslosenzahlen in Mittelsachsen steigen: Welche Region bleibt stabil?

Die Agentur für Arbeit Freiberg registrierte im Dezember mehr Arbeitslosmeldungen. Mit 1754 neuen Fällen bleibt die Lage angespannt.

Die Anzahl der Arbeitslosen in Mittelsachsen hat im Dezember zugenommen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Freiberg waren 9093 Menschen ohne Job, das sind 154 mehr als im November. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent. Die niedrigste Arbeitslosenquote ist in der Region Hainichen (5,3 Prozent) festzustellen. Danach...