Die Arbeitslosenzahlen in Mittelsachsen waren im Monat September ganz erfreulich. Bild: Ella Wenzel/dpa/Archiv
Die Arbeitslosenzahlen in Mittelsachsen waren im Monat September ganz erfreulich. Bild: Ella Wenzel/dpa/Archiv
Freiberg
Arbeitslosigkeit geht in Mittelsachsen im September zurück
Redakteur
Von Stephan Lorenz
Zum Vormonat August ist die Arbeitslosigkeit im September leicht gesunken. Anders sieht es im Jahresvergleich aus: Da ist sie leicht gestiegen.

Im Agenturbezirk Freiberg waren im September 8751 arbeitslose Frauen und Männer gemeldet. Das sind 225 oder 2,5 Prozent weniger als im August. Im Vergleich zum Vorjahr sind es aber 205 Personen oder 2,4 Prozent mehr. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 5,7 Prozent (Vormonat: 5,8 Prozent). Vor einem Jahr lag sie bei 5,5 Prozent. Neu...
