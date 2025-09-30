Arbeitslosigkeit geht in Mittelsachsen im September zurück

Freiberg
Zum Vormonat August ist die Arbeitslosigkeit im September leicht gesunken. Anders sieht es im Jahresvergleich aus: Da ist sie leicht gestiegen.
Im Agenturbezirk Freiberg waren im September 8751 arbeitslose Frauen und Männer gemeldet. Das sind 225 oder 2,5 Prozent weniger als im August. Im Vergleich zum Vorjahr sind es aber 205 Personen oder 2,4 Prozent mehr. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 5,7 Prozent (Vormonat: 5,8 Prozent). Vor einem Jahr lag sie bei 5,5 Prozent. Neu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.