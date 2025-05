Arbeitsmarkt in Mittelsachsen: Im April weniger Arbeitslose als im März

Die Arbeitslosigkeit ist leicht gesunken. Besonders die Bau- und Landwirtschaft erholen sich. Welche Rolle spielt die Frühjahrsbelebung?

Der Arbeitsmarkt im Landkreis Mittelsachsen zeigt sich stabil. Im April ist die Anzahl der arbeitslosen Personen leicht gesunken. Exakt waren 8769 Frauen und Männer ohne Job – 313 weniger als im März. In der Region Hainichen liegt die Arbeitslosenquote laut Agentur für Arbeit bei 5,1 Prozent, in der Region Freiberg bei 5,8 und in Döbeln bei...