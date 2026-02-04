MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Anstieg liegt auch an saisonalen Effekten, wie auslaufenden Verträgen.
Der Anstieg liegt auch an saisonalen Effekten, wie auslaufenden Verträgen. Bild: Sina Schuldt/dpa
Der Anstieg liegt auch an saisonalen Effekten, wie auslaufenden Verträgen.
Der Anstieg liegt auch an saisonalen Effekten, wie auslaufenden Verträgen. Bild: Sina Schuldt/dpa
Freiberg
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Arbeitslosigkeit steigt im Januar auf 6,2 Prozent
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Anzahl der Arbeitslosen in Mittelsachsen steigt auf 9581. Trotz saisonaler Effekte bietet der Markt über 2100 freie Stellen für Fachkräfte an.

Im Januar waren in Mittelsachsen 9581 Menschen arbeitslos gemeldet – 488 mehr als im Vormonat. Gründe seien auslaufende Verträge zum Jahresende. Dennoch gibt es 2178 freie Stellen, meist für Fachkräfte, teilt die Agentur für Arbeit Freiberg mit. Auf dem Ausbildungsmarkt stehen 978 Stellen 1009 Bewerbern gegenüber. „Die Chancen auf eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
1 min.
Arbeitslosenzahlen in Mittelsachsen steigen: Welche Region bleibt stabil?
Nach Angaben der Agentur für Arbeit Freiberg waren im Dezember 9093 Menschen ohne Job.
Die Agentur für Arbeit Freiberg registrierte im Dezember mehr Arbeitslosmeldungen. Mit 1754 neuen Fällen bleibt die Lage angespannt.
Holk Dohle
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
02.02.2026
2 min.
Arbeitsagentur: Arbeitslosigkeit im Januar im Erzgebirge gestiegen
Im Januar sind im Erzgebirge mehr Menschen arbeitslos gemeldet worden.
Im Agenturbezirk Annaberg‑Buchholz steigt die Anzahl der Arbeitslosen. Die Arbeitsagentur führt das vor allem auf zwei Gründe zurück.
Farhard Salmanian
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
17:43 Uhr
2 min.
EU-Politiker: Orban instrumentalisiert Prozess gegen Maja T.
Der deutsche EU-Politiker Martin Schirdewan verfolgte das Verfahren gegen Maja T. in Ungarn vor Ort mit.
Das Urteil gegen Maja T. sorgt für Kritik: Deutsche EU-Politiker werfen der ungarischen Regierung vor, mit dem Prozess gezielt Stimmung zu machen.
Mehr Artikel