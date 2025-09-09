„Auch mal gegen den Strom schwimmen“: Freibergs bekannteste Gewerkschafterin nimmt ihren Hut

Freiberg
Nach 58 Jahren Arbeitskampf tritt die Freibergerin Gisa Dreilich nun etwas kürzer und zieht sich aus dem DGB zurück. Ganz weg ist sie allerdings nicht.
Zack, zack, zack. Ihr forscher Schritt ist sowas wie ihr Markenzeichen. Dazu ihr freundlicher, aber bestimmter Blick und ihre laute Stimme: Gisa Dreilich ist 74, Ur-Freibergerin und in der Gewerkschaft, seit sie 16 ist. „Ich war schon immer laut und hatte gern das letzte Wort“, sagt sie von sich selbst.
