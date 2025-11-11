Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Autoinsasse ist in Großhartmannsdorf bei einem Unfall leicht verletzt worden. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Ein Autoinsasse ist in Großhartmannsdorf bei einem Unfall leicht verletzt worden. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Freiberg
Audi stößt in Großhartmannsdorf gegen Hofeinfahrt
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Ein Leichtverletzter und rund 15.000 Euro Sachschaden forderte ein Unfall am Montagnachmittag.

Großhartmannsdorf.

Ein unglückliches Ende hat eine Autofahrt am späten Montagnachmittag in Großhartmannsdorf genommen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war eine 44-jährige Frau in einem Audi auf der Hauptstraße aus Richtung Mittelsaida kommend in Richtung Brand-Erbisdorf unterwegs. Dabei kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn, stieß gegen zwei Mauern einer Hofeinfahrt und blieb im angrenzenden Graben liegen. Ein Mitfahrer (34) im Audi erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden an den Mauern und dem Auto beziffert sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehr Großhartmannsdorf, die Polizei und der Rettungsdienst waren im Einsatz. (kru)

