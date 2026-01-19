Auf den Spuren der Kunst: Padaos Finissage und Kinofilm „Flow“ in Freiberg

Freiberg
Musikalische Untermalung trifft auf visuelle Kunst: Die Finissage der Ausstellung „In Transition“ verspricht einen Abend voller Inspiration.
Zur Finissage der Ausstellung „In Transition – Kunst trifft Wissenschaft am ZeHS“ lädt die TU Bergakademie Freiberg für Donnerstag, 22. Januar, ein. Bei der um 17 Uhr im Foyer des Zentrums für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung (ZeHS), Winklerstraße 5, beginnenden Veranstaltung können die Werke von Walter Maria Padao noch einmal zu...
