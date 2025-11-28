Auffahrunfall an Ampelkreuzung in Brand-Erbisdorf

Freiberg
Bei dem Zusammenstoß wurde eine Frau leicht verletzt
An der Ampelkreuzung Großhartmannsdorfer Straße/Langenauer Straße in Brand-Erbisdorf ist es am Donnerstagfrüh gegen 6.45 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag meldete. Nach dem derzeitigen polizeilichen Kenntnisstand war offenbar ein 41-jähriger Fahrer mit seinem Lkw Mercedes zu frühzeitig...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.