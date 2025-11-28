Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zu einem Auffahrunfall musste die Polizei anrücken.
Zu einem Auffahrunfall musste die Polizei anrücken.
Freiberg
Auffahrunfall an Ampelkreuzung in Brand-Erbisdorf
Redakteur
Von Stephan Lorenz
Bei dem Zusammenstoß wurde eine Frau leicht verletzt

An der Ampelkreuzung Großhartmannsdorfer Straße/Langenauer Straße in Brand-Erbisdorf ist es am Donnerstagfrüh gegen 6.45 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag meldete. Nach dem derzeitigen polizeilichen Kenntnisstand war offenbar ein 41-jähriger Fahrer mit seinem Lkw Mercedes zu frühzeitig...
