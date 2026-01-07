MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für die Meyer-Burger-Immobilien in Freiberg gibt es laut Insolvenzverwalter Interessenten. Die Vermarktung werde aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.
Für die Meyer-Burger-Immobilien in Freiberg gibt es laut Insolvenzverwalter Interessenten. Die Vermarktung werde aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Bild: Wieland Josch/Archiv
Die erste Versteigerung bei Meyer Burger in Freiberg war auf großes Interesse gestoßen.
Die erste Versteigerung bei Meyer Burger in Freiberg war auf großes Interesse gestoßen. Bild: Eckardt Mildner
Als damaliger Landrat hatte Dirk Neubauer (links) im April 2024 . .
Als damaliger Landrat hatte Dirk Neubauer (links) im April 2024 . . Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Für die Meyer-Burger-Immobilien in Freiberg gibt es laut Insolvenzverwalter Interessenten. Die Vermarktung werde aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.
Für die Meyer-Burger-Immobilien in Freiberg gibt es laut Insolvenzverwalter Interessenten. Die Vermarktung werde aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Bild: Wieland Josch/Archiv
Die erste Versteigerung bei Meyer Burger in Freiberg war auf großes Interesse gestoßen.
Die erste Versteigerung bei Meyer Burger in Freiberg war auf großes Interesse gestoßen. Bild: Eckardt Mildner
Als damaliger Landrat hatte Dirk Neubauer (links) im April 2024 . .
Als damaliger Landrat hatte Dirk Neubauer (links) im April 2024 . . Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Aus für Meyer Burger in Freiberg: Was wird aus den Fertigungslinien und Gebäuden?
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei dem gescheiterten Solarmodulhersteller hat es eine zweite Auktionsrunde gegeben. Was sagt Insolvenzverwalter Reingard Klose zum Ergebnis der Versteigerung?

Die zweite Auktionsrunde zum insolventen Meyer Burger-Standort Freiberg ist beendet. Bei der ersten Auktion waren vor allem Tische, Stühle, Leitern, Gabelstapler und ähnliche Gegenstände unter den Hammer gekommen, die auch für klein- und mittelständische Unternehmen und Privatleute von Interesse sein konnten. Bei der zweiten Versteigerung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.12.2025
4 min.
Meyer Burger: In Hohenstein-Ernstthal kommen jetzt die ersten Werkzeuge und Büromöbel unter den Hammer
Das Hauptgebäude von Meyer Burger. Nun sollen die ersten Dinge versteigert werden.
Die Suche nach einem Investor für das Werk läuft noch, aber nach der Insolvenzeröffnung müssen die ersten Dinge versteigert werden, damit Geld in die Kasse kommt. Dafür werden die Werkstore geöffnet.
Jan-Dirk Franke
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
16:30 Uhr
1 min.
Handy in Chemnitz verloren: Finder versucht Geld zu erpressen
Ein 63-Jähriger versuchte Finderlohn von einer Hilfsorganisation zu erpressen.
Das Telefon gehörte einer Hilfsorganisation. Statt Geld erwartete den mutmaßlichen Erpresser etwas anderes.
Luisa Ederle
17:00 Uhr
2 min.
Meyer Burger in Freiberg: Die zweite Auktion läuft
Bei Meier Burger in Freiberg läuft die zweite Online-Auktion. Diesmal kommen Produktionsanlagen unter den Hammer.
Bis zum 22. Dezember werden im Internet Produktionsanlagen des Solarmodulherstellers feilgeboten. Die Mindestgebote reichen von 50 Euro bis 1,5 Millionen Euro. Wie lief die erste Versteigerung?
Steffen Jankowski
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
Mehr Artikel