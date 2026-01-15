Ausprobieren statt büffeln: Wie die Hochschulen in Mittweida und Freiberg zukünftige Studenten anlocken wollen

Freiberg
Derzeit schauen sich Sachsens Abiturienten nach einem Studienplatz um. Die Region braucht sie als Fachkräfte. So kämpfen die Hochschulen Freiberg und Mittweida um ihre Bewerbungen.
Nach dem Abitur ist vor dem Studium. Doch welches Fach soll man nur wählen? Mit dieser Frage zogen am Donnerstag Sachsens Abiturienten über die Campusse der Region und warfen einen Blick in die Hörsäle, Labore und Studios vor Ort. Allein in Freiberg waren 350 zu Besuch, in Mittweida sogar 900.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.