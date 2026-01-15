MENÜ
  • Ausprobieren statt büffeln: Wie die Hochschulen in Mittweida und Freiberg zukünftige Studenten anlocken wollen

Laurenzia, Emil, Felix und Helene (v.l.) haben sich an der Hochschule Mittweida über ein mögliches Studium informiert.
Laurenzia, Emil, Felix und Helene (v.l.) haben sich an der Hochschule Mittweida über ein mögliches Studium informiert. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
In Freiberg hat die Robotik-Fakultät einige ihrer Projekte ausgestellt.
In Freiberg hat die Robotik-Fakultät einige ihrer Projekte ausgestellt. Bild: Tim Fischer
Sophie durfte sich im Sendestudio des Hochschulradios Mittweida ausprobieren.
Sophie durfte sich im Sendestudio des Hochschulradios Mittweida ausprobieren. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Freiberg
Ausprobieren statt büffeln: Wie die Hochschulen in Mittweida und Freiberg zukünftige Studenten anlocken wollen
Von Johanna Klix
Derzeit schauen sich Sachsens Abiturienten nach einem Studienplatz um. Die Region braucht sie als Fachkräfte. So kämpfen die Hochschulen Freiberg und Mittweida um ihre Bewerbungen.

Nach dem Abitur ist vor dem Studium. Doch welches Fach soll man nur wählen? Mit dieser Frage zogen am Donnerstag Sachsens Abiturienten über die Campusse der Region und warfen einen Blick in die Hörsäle, Labore und Studios vor Ort. Allein in Freiberg waren 350 zu Besuch, in Mittweida sogar 900.
