Auto rammt Straßenlaterne: Schwerer Unfall in Halsbrücke bei Freiberg

Weil er wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, kam ein Peugeot-Fahrer von der Straße ab. Der Schaden ist hoch.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen gegen 9.40 Uhr in Halsbrücke. Ein 73-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Ortsausgang. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts ab, fuhr einen Gehweg hoch und stieß anschließend frontal mit einer Straßenlaterne zusammen. Das Fahrzeug drehte sich dabei und... Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen gegen 9.40 Uhr in Halsbrücke. Ein 73-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Ortsausgang. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts ab, fuhr einen Gehweg hoch und stieß anschließend frontal mit einer Straßenlaterne zusammen. Das Fahrzeug drehte sich dabei und...