Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Frauenstein.
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Frauenstein.
Freiberg
Autos in Frauenstein kollidiert - zwei Menschen verletzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Lichtenberger Kreuz musste für die Beräumung der Unfallstelle gesperrt werden. Wie es dazu gekommen ist.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 21. November, in Frauenstein haben zwei Menschen Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Geschehen ist der Unfall gegen 9.35 Uhr am Lichtenberger Kreuz im Ortsteil Burkersdorf. Eine 64-jährige Beifahrerin wurde schwer und ein 72-jähriger Fahrer leicht verletzt. Wie die Beamten schilderten,...
Das könnte Sie auch interessieren
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
16:55 Uhr
1 min.
Auf haltendes Auto bei Seelitz aufgefahren - 57-Jähriger verletzt
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Seelitz.
Der Schaden an den beteiligten Wagen fiel vergleichsweise hoch aus. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
14:57 Uhr
1 min.
Auto stößt in Eubabrunn frontal mit 38-jährigem Radfahrer zusammen
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Straße in Richtung Wernitzgrün.
Ein 92-Jähriger saß am Steuer des Autos. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.
Lutz Kirchner
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
Mehr Artikel