Autos in Frauenstein kollidiert - zwei Menschen verletzt

Das Lichtenberger Kreuz musste für die Beräumung der Unfallstelle gesperrt werden. Wie es dazu gekommen ist.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 21. November, in Frauenstein haben zwei Menschen Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Geschehen ist der Unfall gegen 9.35 Uhr am Lichtenberger Kreuz im Ortsteil Burkersdorf. Eine 64-jährige Beifahrerin wurde schwer und ein 72-jähriger Fahrer leicht verletzt. Wie die Beamten schilderten,... Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 21. November, in Frauenstein haben zwei Menschen Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Geschehen ist der Unfall gegen 9.35 Uhr am Lichtenberger Kreuz im Ortsteil Burkersdorf. Eine 64-jährige Beifahrerin wurde schwer und ein 72-jähriger Fahrer leicht verletzt. Wie die Beamten schilderten,...