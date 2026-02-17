B 101 bei Brand-Erbisdorf: Ermittlungen der Polizei nach tödlichem Unfall dauern an

Freiberg
Nach dem tragischen Unfall am Sonntagabend auf der B 101 zwischen Brand-Erbisdorf und Großhartmannsdorf laufen die Untersuchungen.
Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der B 101 bei Brand-Erbisdorf dauern die Ermittlungen an. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag auf Nachfrage der „Freien Presse“ mitteilte, liegt der Fall inzwischen beim Unfalldienst der Chemnitzer Verkehrspolizeiinspektion.
