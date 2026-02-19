Tödlicher Unfall auf der B 101 bei Brand-Erbisdorf: Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Freiberg
Nach dem tödlichen Unfall auf der B 101 bei Brand-Erbisdorf laufen die Untersuchungen der Polizei weiter. Die Behörden prüfen Hintergründe und Ablauf.
Ein Blumengesteck, Rosen und eine Grabkerze stehen an der B 101 bei Brand-Erbisdorf. Familie und Freunde erinnern an die 18-Jährige, die am Sonntagabend gegen 22.35 bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt wurde. Die Fußgängerin war in Richtung Großhartmannsdorf unterwegs, als sie nach derzeitigem Stand in Höhe des Gewerbegebietes von einem...
